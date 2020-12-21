АЭС России в 2020 году могут увеличить выработку электроэнергии на 3%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Годовая выработка электроэнергии на российских атомных электростанциях (АЭС) в этом году может достичь рекордных 214,965 млрд кВт.ч, следует из материалов корпоративного издания Росатома "Страна Росатом".

"Пока это прогноз, но в "Росэнергоатоме" в его реалистичности не сомневаются. В прошлом году выработка составила 208,784 млрд кВт.ч", - отмечается в издании.

Таким образом, в этом году выработка электроэнергии на российских АЭС может вырасти на 3% по сравнению с данными прошлого года.

В состав "Росэнергоатома" на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию, а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно- конструкторский и технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью около 30,3 ГВт.

Также в этом году Росатом планирует увеличить выручку по новым направлениям на 12,7% по сравнению с 2019 годом - до 257 млрд рублей. "Это прогноз, но конец года близко, исполнение контрактов прозрачно, поэтому вероятность расхождения цифр минимальна", - отмечается в издании.