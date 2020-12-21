Кабмин выделит 65 млрд рублей на ядерную установку для исследований производства тепла

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвертого поколения почти 65 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство направит почти 65 млрд рублей на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах, - сказал он. - Это экспериментальный проект для разработки атомных технологий и проведения исследовательских испытаний инновационных материалов". Мишустин отметил, что применение этого реактора позволит отрабатывать инновационные технологии производства тепла и электроэнергии, а также обращения с радиоактивными отходами.

"На базе этого проекта планируем создать международный исследовательский центр", - добавил глава кабмина.