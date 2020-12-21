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Китай отменит ограничения для иностранных инвестиций в энергетику

Правительство КНР намеревается "неуклонно поддерживать стабильность мирового энергетического рынка и расширять открытость энергетического сектора"

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Китай снимет ограничения для зарубежных инвесторов, намеревающихся вложить средства в энергетический сектор КНР. Об этом говорится в Белой книге "Равитие энергетики Китая новой эпохи", опубликованной в понедельник Госсоветом КНР.

"Китай полностью снимет ограничения на иностранные инвестиции в угольную, нефтяную и газовую промышленность, электроэнергетику (за исключением атомной отрасли), альтернативную энергетику и другие сферы", - говорится в официальном правительственном документе.

Правительство КНР намеревается "неуклонно поддерживать стабильность мирового энергетического рынка и расширять открытость энергетического сектора". Как отмечается в Белой книге, в этой сфере Китай планирует "значительно облегчить доступ иностранных инвестиций, создать международную деловую среду, основанную на верховенстве права и ориентированную на рынок, а также способствовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций".

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