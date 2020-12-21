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Сбербанк договорился о совместных разработках с производителем робототехники Kuka

Компании также планируют проводить совместные обучающие сессии и обеспечивать сервисную поддержку продукции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лаборатория робототехники Сбербанка и производитель робототехники Kuka договорились о совместной разработке и внедрении продукции и технологий в области робототехники, говорится в сообщении Сбербанка.

"Компания Kuka, ведущий производитель робототехники, и лаборатория робототехники ПАО "Сбербанк" договорились о совместной разработке и внедрении продукции и технологий сторонним заказчикам с целью взаимного роста. Соглашение подразумевает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - отмечается в сообщении.

В "Сбере" ожидают, что технологии Kuka помогут создать передовые робототехнические решения, способные повысить производительность и качество продукции, а также устойчивость производственных процессов на предприятиях из различных индустрий промышленности. В рамках сотрудничества также планируется проводить совместные обучающие сессии, включая обучение для представителей заказчиков, и обеспечивать сервисную поддержку внедряемых робототехнических решений.

 

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