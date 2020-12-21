Производство пектина планируют запустить в Северной Осетии в 2023 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 декабря. /ТАСС/. Производство пектина, инулина и пищевых волокон планируется запустить в 2023 году в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей встречи руководителя региона Вячеслава Битарова с представителем компании "Proaxi s.r.o." (Чехия) в РФ и странах СНГ Владимиром Гавленой.

"Проект предусматривает строительство завода, оснащенного технологическими линиями по производству пектина, инулина и пищевых волокон из плодов топинамбура, тыквы, яблок, в Алагирском районе. Компания-инвестор рассчитывает на создание нового, высокорентабельного направления в рамках импортозамещения", - говорится в сообщении.

Как было отмечено, потребность промышленности различных отраслей России в пектине составляет 12 тыс. тонн в год и ежегодно растет на 3-4%. Производительная мощность завода, который планируется построить в Северной Осетии, составит 1 тыс. тонн.

Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 900 рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в республиканский бюджет.

Инвестору будут предоставлены все преференции для бизнеса, в том числе, в зоне приоритетного экономического развития, которая создана в Алагирском районе.

"Мы полностью поддерживаем ваше желание создать в республике новое производство, которое, безусловно, будет способствовать социально-экономическому развитию Алагирского района и всей республики. Мы стремимся улучшать инвестиционный климат, снимать административные барьеры, расширять формы поддержки бизнеса", - сказал глава Северной Осетии.