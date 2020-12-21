Более 460 компаний за год стали резидентами преференциальных территорий на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР) за год стали 463 компании, которые будут реализовывать проекты на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщил и.о. генерального директора Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ) Николай Запрягаев в ходе Дальневосточного онлайн-форума "ДФО-2020".

"Новых соглашений в этом году мы заключили 463, из них 61 - на территориях опережающего развития и 402 - в Свободном порту Владивосток. Итого, на текущий момент у нас уже более 2,6 тыс. проектов. При этом общий объем заявленных инвестиций только по ТОР более 3,7 трлн рублей. И инвесторы только в этом году уже вложили более 347 млрд рублей в свои проекты", - сказал Запрягаев.

Он отметил, что лидерами по числу новых резидентов ТОР в этом году стали Камчатка, где появилось еще 12 инвесторов, и Приморье, где резидентами за год стали 11 компаний.

По словам Запрягаева, пандемия коронавируса несколько замедлила динамику вождения инвесторов в преференциальные режимы. Бизнес сконцентрировался на реализации тех проектов, которые были начаты ранее.

Под управлением КРДВ в Дальневосточном федеральном округе и Арктике России функционируют 25 отдельных экономических зон, разделенных на четыре категории: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона Российской Федерации и специальный административный район. Резидентам предоставляют налоговые льготы и административные преференции, в том числе получение земельных участков и подключение к объектам инфраструктуры: свет, вода, газ, водоотведение, теплоснабжение.