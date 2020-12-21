Собянин подписал бюджет Москвы на 2021-2023 годы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 и 2022-2023 годы. Документ, утвержденный Мосгордумой, опубликован в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

10 декабря депутаты Московской городской думы поддержали бюджет столицы на трехлетний период.

Согласно документу, доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.