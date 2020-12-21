Первый энергоблок БелАЭС планируют подключить к сети 21 декабря

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС планируется к концу дня понедельника подключить к сети после плановой остановки на 50% мощности. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

"У нас сегодня завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. К концу дня сегодня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% и выход турбогенератора на мощность 500 мВт" - сказал министр.

По его словам, далее необходимо будет получить разрешение у Госатомнадзора на переход на этап опытно-промышленной эксплуатации. "В рамках получения разрешения на этот этап будет обеспечено освоение мощности реактора с 50 до 100%, это этапная программа со своими испытаниями, и увеличение энергетической мощности с 500 до 1190 мВт", - сказал Каранкевич.

Минэнерго Белоруссии 3 декабря сообщило о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС от энергосистемы для тестирования систем и оборудования. Планировалось, что оно продлится до 11 декабря. 1 декабря Минэнерго сообщало, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания, в ходе которых произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. 9 ноября Минэнерго сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС на этапе "Энергетический пуск" проводилась проверка устойчивости работы энергосистемы, в ходе которых была выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. В связи с этим были временно прекращены поставки электроэнергии от БелАЭС. 19 ноября первый энергоблок возобновил работу после проведения работ по замене трансформаторов напряжения.

Строительство второй атомной электростанции

Белоруссия рассчитывает провести работу по оценке перспектив строительства в республике второй атомной электростанции в течение следующего года, заявил Каранкевич.

"Сейчас работа проводится изыскательская для того, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования [строительства АЭС]. Ну, а по результатам уже будут они подготовлены и внесены на рассмотрение. <...> Мы планируем всю эту работу провести не позднее, чем за 2021 год, в течение 2021 года", - сказал Каранкевич.

По его словам, соответствующие органы госуправления сейчас ведут работу по подготовке необходимых материалов и обоснований.

Строительство первой БелАЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.