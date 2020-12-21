Раунд переговоров о поставках газа из России в Белоруссию пройдет на этой неделе

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров Белоруссии и России по поставкам газа в 2021 году планируется на этой неделе. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Переговоры еще не завершены, проводятся. Очередной раунд переговоров запланирован на этой неделе, после этих переговоров уже можно будет говорить о конкретных результатах", - сказал министр.

Белоруссия и Россия ведут переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году. Они активизировались после того, как в ноябре белорусская сторона погасила задолженность за поставки газа перед Москвой в размере $300 млн. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что расчеты за потребленный газ завершены, и у Минска задолженности перед РФ нет. Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться "справедливой цены" на российский газ, исходя из того, что оптовая цена за 1 тыс. кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна в текущем году платить $127 за 1 тыс. кубометров.