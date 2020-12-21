Правительство России считает, что механизм ОПЕК+ не будет бесконечно долгим

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Механизм регулирования мирового рынка нефти посредством ОПЕК+ не будет действовать бесконечно при сбалансированности этих рынков. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".

"Мне кажется, что касается координации стран, это ведь добровольный процесс, и на сегодняшний день этот процесс идет уже четыре года. Конечно, на мой взгляд, он не бесконечный. Когда рынки сбалансированы, мы будем больше обмениваться информацией, как это записано в нашей хартии, одобренной в прошлом году всеми странами", - отметил Новак.

Россия надеется, что с приходом президента Джо Байдена отношение администрации США к действиям ОПЕК+ на рынке нефти изменится. "Мы видим, что со стороны новой администрации США делаются заявления, которые прямо противоположны той политике, которая проводилась в течение последних четырех лет. Как мы слышим, [со стороны США] больше преобладают вопросы климатической повестки. Это может, в том числе повлиять и на добычу в США", - заметил Новак.

Сделка ОПЕК+ в обновленном виде работает с мая 2020 года. Страны альянса в апреле договорились организованно сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с, что является беспрецедентным объемом в истории. Всего план сделки рассчитан на 2 года и разделен на несколько этапов. Так, с августа сокращение смягчилось до 7,7 млн б/с. С января 2021 года восстановление добычи будет продолжено, но плавными темпами. Страны альянса договорились ежемесячно увеличивать добычу не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Всего они должны нарастить на 2 млн б/с.