"Россети" создали электросетевую инфраструктуру для порта "Усть-Луга"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" создала электросетевую инфраструктуру для порта "Усть-Луга". Объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Россети" построили сетевую инфраструктуру для порта "Усть-Луга", где планируется создание территории опережающего развития. "Россети Ленэнерго" создали резерв мощности для подключения инфраструктуры порта и новых жилых домов в Кингисеппском районе, а также повысили надежность электроснабжения жителей и социальных объектов юго-запада Ленобласти", - говорится в сообщении.

Группа построила подстанции 110 кВ "Усть-Луга" и "Вистино" (в сумме - 82 МВА мощности), реконструировала подстанцию 110 кВ "Порт" и смонтировала более 37 км линий электропередачи 110 кВ.

Объекты оснащены интеллектуальным оборудованием, обеспечены 100% наблюдаемость, передача информации в единую систему, дистанционный контроль и управление, отмечается в сообщении.

Морской порт "Усть-Луга" - лидер по грузообороту на российской Балтике. Сейчас здесь возводятся три новых терминала, в том числе крупнейший в регионе - Lugaport, уточнили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.