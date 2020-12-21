ФНПР предложила ввести налоговые каникулы для поддержки легкой промышленности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) совместно с Российским профсоюзом работников промышленности (РОСПРОФПРОМ) предложили премьер-министру Михаилу Мишустину принять меры поддержки легкой промышленности, сообщается в понедельник на сайте ФНПР.

"Федерация независимых профсоюзов России и Российский профсоюз работников промышленности предлагают ввести налоговые каникулы до стабилизации экономического положения (но не менее чем до 1 января 2023 года) для наиболее пострадавших организаций швейной и кожевенно-обувной отраслей легкой промышленности", - говорится в сообщении. Также организации предлагают предусмотреть введение ставки налога на добавленную стоимость 10% на все социально значимые товары легкой промышленности.

Отмечается, что в письме к председателю правительства стороны выражают крайнюю обеспокоенность критической ситуацией на ряде предприятий легкой промышленности. Такая ситуация возникла, в том числе, из-за падения объемов производства на 35-40% вследствие снижения спроса на одежду и обувь, повышения налогов, а также "недоступности на практике мер государственной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции", уточняется в сообщении.

По данным ФНПР, численность сотрудников предприятий всего за девять месяцев в 2020 году сократилась на 15-20%, что может привести к потере высококвалифицированных кадров и уничтожению высокотехнологичных отечественных производств.