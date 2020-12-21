Пострадавшие от пандемии нижегородские бизнесмены получили более 1,1 млрд рублей помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Предприниматели Нижегородской области получили более 1,1 млрд рублей региональной поддержки в связи с пандемией коронавируса. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Региональную поддержку в размере более 1,1 млрд рублей получили субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые, пострадавшие от пандемии коронавируса. Мы были первым субъектом РФ, который ввел меры поддержки на региональном уровне. Они показали свою эффективность, помогали и помогают многим предпринимателям пережить сложный период", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что в настоящее время региональные власти работают над тем, чтобы поддержку могли получить все отрасли, пострадавшие от пандемии. В качестве примера он привел event-индустрию, которой сложно проводить мероприятия из-за наложенных ограничений.

"Понимаю, что на сегодняшний день есть вопросы по поддержке некоторых категорий бизнеса, в частности, event-индустрии - ограничения не позволяют проводить культурно-массовые мероприятия. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможности по расширению мер поддержки предпринимателей", - добавил Никитин.

Помимо региональной субсидии, для нижегородских предпринимателей также разработаны и другие меры поддержки. Они смогут получить льготное кредитование под 2% для организаций, попавших в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Кроме того, предприниматель может не возвращать заемные средства, если сохранит рабочие места. Также в регионе можно получить средства под низкий процент по программе "1764" или в рамках программы микрокредитования, разработанной нижегородским минпромом.