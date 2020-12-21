Индексы в США снизились на фоне опасений из-за нового штамма коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в понедельник снизились.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones опустился на 181,53 пункта (-0,60%), до уровня 29 997,52. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 37,20 пункта (-1,00%), до отметки 3 672,21. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 108,91 пункта (-0,85%), до 12 646,73.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов понизилась на 4,26%, до $47,14 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,33%, до $1 882,70 за тройскую унцию.

В минувший понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

После заявлений британских властей многие страны временно приостановили авиасообщение с Великобританией.