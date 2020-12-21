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Глава Минэкономразвития может выступить в Госдуме 20 января

Глава комитета по контролю и регламенту уточнила, что говорить об окончательном приглашении Решетникова можно будет только после принятия постановления

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников может выступить на заседании Госдумы 20 января, соответствующий проект постановления поручено подготовить комитету палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы ТАСС сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"[На заседании Совета] было внесено предложение, сейчас профильный комитет будет готовить постановление", - сказала депутат. По ее словам, комитет по экономической политике будет готовить текст с тем, чтобы Госдума в январе рассмотрела этот вопрос.

Глава комитета уточнила, что говорить об окончательном приглашении Решетникова можно будет только после принятия постановления. "На 20 января. Но о решении можно будет говорить после того, как Госдума примет постановление", - добавила Савастьянова, отвечая на вопрос о возможной дате выступления министра.

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