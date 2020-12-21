В Вологодской области направят 5,4 млрд рублей на строительство и ремонт поликлиник

ТАСС, 21 декабря. Финансирование модернизации первичного звена здравоохранения в Вологодской области до 2025 года составит 5,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Проведена инвентаризация объектов здравоохранения, материально-технической базы, состояния транспортной инфраструктуры. По результатам составлен план мероприятий на период 2021-2025 годов. <…> Строительство и ремонт поликлиник, покупка современного оборудования и автотранспорта, - в ближайшие 5 лет регион направит на улучшение качества и доступности амбулаторной помощи 5,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Программа модернизации будет реализовываться в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ее финансирование консолидированное - за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В частности, планируется до 2025 года построить три новых объекта здравоохранения, два - взамен функционирующих, с изменением места размещения. В 2021 году планируется выполнить проектно-сметную документацию, а в 2022-2024 - провести строительство взрослых поликлиник в микрорайоне Бывалово в Вологде и Зашекснинском районе Череповца, лечебного корпуса больницы в Верховажье. На 2024-2025 годы запланировано строительство детской поликлиники в районе Заречья в Вологде и поликлиники Вологодской ЦРБ. Также будут заменены на модульные конструкции девять объектов - фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.