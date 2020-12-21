Эксперты НИУ ВШЭ предложили пути трансформации отрасли селекции и семеноводства в России

МОСКВА, 21 декабря /ТАСС/. Эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) разработали план трансформации отрасли селекции и семеноводства в России, состоящий из десяти шагов и направленный на повышение конкурентоспособности АПК. Соответствующий доклад под названием "Селекция 2.0" был представлен на круглом столе в "Российской газете" с участием руководителей селекционных компаний и профильных государственных институтов.

"Суть предлагаемых нами в докладе "Селекция 2.0" десяти шагов - сделать селекционно-семеноводческую отрасль элементом рыночной системы. К сожалению, трансформация АПК произошла не полностью. То есть сельхозпроизводство, логистика, торговля и экспорт вышли в рынок, а сегменты, связанные с производством семян, так и остались в логике похожей на командно-административную систему, что обуславливает их неэффективность", - сказал директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, научный руководитель Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Основные шаги трансформации отрасли селекции и семеноводства

Согласно представленной на круглом столе презентации, первым шагом плана трансформации российской селекционно-семеноводческой отрасли является организация нескольких междисциплинарных образовательных центров подготовки современных селекционеров, биотехнологов и биоинформатиков по модели лучших мировых университетов на основе аграрных и общебиологических вузов и научных учреждений. Как отмечают эксперты, по консервативным оценкам, потребность России в биотехнологах составляет 250 специалистов на срок 3-4 года.

Удачным примером в этой области, по мнению экспертов ВШЭ, является реализуемый с января 2020 года на базе "Сколтеха" проект Учебно-научного центра биотехнологий растений, который впоследствии можно масштабировать на другие регионы.

Вторым шагом должно стать создание цифровой структурированной базы данных государственных генетических коллекций, в которой будет собрана вся информация о генетических и фенотипических признаках образцов. В нее планируется включить все образцы исторических сортов и постоянно пополнять ее новыми рыночными образцами.

Затем эксперты предлагают разработать и внедрить прозрачный механизм равного доступа частных и государственных селекционных организаций к коллекциям, опираясь на лучшие мировые практики в этой сфере.

Кроме того, аналитики считают необходимым сфокусировать государственные расходы на фундаментальной селекционной науке, направив их на расширение и изучение коллекций, разработку новых биотехнологических методов и протоколов и развитие предварительной селекции. По мнению экспертов, селекционную работу необходимо выстраивать таким образом, чтобы она была ориентирована на потребности бизнеса, в том числе предлагается изменить регламент формирования государственного задания для государственных научных учреждений в сфере селекции, а также ввести показатель деятельности научных организаций, демонстрирующий рыночную востребованность селекционных достижений (например, доля площадей, засеянных семенами данной селекции, в общей площади под данной культурой).

Также требуется разработать новые программы селекции сельскохозяйственных культур в области экономии нутриентов и агрохимикатов, экологической пригодности и снижении энергозатрат на производство сельхозпродукции и направленные на ужесточение глобальной климатической повестки.

Важным шагом в развитии отрасли является разработка понятных условий кооперации между российскими и международными селекционерами и организациями в долгосрочных интересах российских компаний, в том числе адаптация лучших мировых практик, технологий и наработанного опыта, говорится в презентации. "В частности, мы вносим предложения по обсуждению участия России в ряде международных соглашений, которые уже подписали большая часть стран БРИКС и западных государств: Нагойский протокол, Международный договор об обмене генетическими коллекциями в сельхозсфере - надо понять, почему мы до сих пор не участвуем в этих процессах", - пояснил Иванов.

При этом необходимо направить меры государственной поддержки на создание вертикально-интегрированных национальных лидеров в области селекции, семеноводства и пакетных агротехнологических решений на основе российских частных компаний или компаний с государственным участием.

Особенно важным эксперты считают обновление нормативно-правовой базы селекционно-семеноводческой отрасли, а основополагающим документом может стать единая стратегия "Селекция-2030", в которую будут включены детальные индикаторы состояния отрасли. После этого ожидается разработка и принятие комплекса взаимоувязанных нормативных актов, регулирующих всю "цепочку создания стоимости" в АПК с акцентом на селекционно-семеноводческую отрасль - от фундаментальной науки до экспорта и переработки.

По мнению экспертов, важно урегулировать как вопросы оборота гермоплазмы для селекционных целей (поскольку в России до сих пор не определены регламенты ввоза иностранного генетического материала в рамках международной кооперации для научных целей), так и вопросы доступа к российским генетическим коллекциям для частных селекционеров страны.

Также важны новые механизмы сбора роялти за готовые семена и адаптация контрольно-надзорных функций новым рыночным реалиями.

Один из ключевых вызовов эксперты называют адаптацию российской селекции к вызовам климатической повестки, что потребует во много смены приоритетов в развитии отрасли из-за введения рядом стран карбонового налога на агропродукцию.

История проблемы

По словам Иванова, сейчас иностранная селекция набирает силу, а российская, напротив, теряет доходность. И, что самое важное, Россия теряет контроль за траекторией развития аграрной отрасли. "Настало время перевести селекционную работу на рыночные рельсы, сделать селекционный бизнес в России частным, дать игрокам функционировать в режиме здоровой рыночной конкуренции, чтобы они могли начать эффективно конкурировать с глобальными компаниями", - считает Иванов.

Он добавил, что НИУ ВШЭ занимается проектом "Селекция 2.0" совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вугар Багиров отметил, что у частного селекционного бизнеса в России есть большой потенциал для развития, в отрасль селекции должны приходить частные инвесторы. По его мнению, селекционная отрасль нуждается в серьезном переформатировании правового поля, в котором она функционирует в настоящее время.

Еще в 2015 году была создана рабочая группа антимонопольных ведомств стран БРИКС по изучению глобальных продовольственных цепочек. Суть ее работы состояла в том, чтобы понять, как сегодня устроена конкуренция на рынках продовольствия. "В 2017 году рабочая группа - при нашем активном экспертном участии - подготовила и представила большой доклад, который описывал ключевые риски и проблемы трансформации глобальных продовольственных цепочек в целом. При достаточно больших объемах производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране наблюдается и большой объем импорта средств производства - таким образом дельта, которая остается в России, не так велика, как хотелось бы", - подчеркнул Иванов.

По его мнению, чтобы подняться выше в цепочках создания стоимости, необходимо иметь мощный технологический базис, а в России агропромышленный комплекс серьезно отстает технологически.

Проект реализуется в рамках Национального плана развития конкуренции, утвержденного президентом России Владимиром Путиным в 2017 году и принятой на его основе правительством в 2018 году дорожной карты по развитию конкуренции в АПК, основной целью которого является качественное повышение конкурентоспособности российского сельского хозяйства на мировом уровне.

Снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного материала и связанных с ним агротехнологических решений входит в перечень задач, поставленных президентом и правительством России в рамках национального плана развития конкуренции.

В последнее время отрасль селекции и семеноводства как важнейшее стратегическое направление сельского хозяйства оказалось в фокусе особого внимания руководства страны. В частности, о необходимости повышения независимости в этой области заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Позиция отрасли

В ходе презентации председатель совета директоров ООО "Био-тон", председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, сейчас на Россию приходится около 20% мирового рынка зерна, и целью нашей страны является сохранение этого лидерства. Для этого необходимо развивать направление селекции, однако пока, по его словам, траектория развития отрасли не вполне отражает запросы бизнеса, и эффективная связка между агробизнесом и селекционной работой государственных институтов отсутствует. В те же редких случаях, когда бизнес готов включаться в селекционные проекты с государством, он сталкивается с барьерами.

Так, компании "Био-тон", по словам Зернина, отказали в возможности получения гермоплазмы в рамках технологического трансфера, реализуемого в силу предписания ФАС в рамках согласования сделки экономической концентрации компаний Bayer и Monsanto, поскольку "Био-тон" хотел вовлечь в селекционную работу государственный институт, которому запретило участвовать Минобрнауки.

Крупные компании в России уже сейчас активно развивают направление селекции и семеноводства и рассматривают трансформацию отрасли как инструмент существенного повышения ее инвестиционной привлекательности. Как сообщил директор центра селекции и первичного семеноводства компании "ЭкоНива" Виталий Волощенко, в год холдинг направляет на эти цели около 30 млн рублей. В частности, специалисты компании ежегодно проводят около 500 комбинаций скрещивания различных сортов пшеницы и сои. Кроме того, в этом году компания приступила к проекту по геномной селекции сои. А представленные в докладе 10 шагов трансформации, по словам Волощенко, помогут существенно усилить привлекательность этой сферы для частных инвесторов.