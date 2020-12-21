Разработчики Иннополиса предложили Мишустину создать платформу IT-решений в кино

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Разработчики из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" и лидеры киноиндустрии обратились к премьер-министру Михаилу Мишустин с просьбой поддержать инициативу по созданию всероссийской цифровой платформы для внедрения инноваций в области создания кино. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"В ОЭЗ "Иннополис" прошел открытый диалог кинематографистов с резидентами и партнерами Иннополиса "Киноиндустрия 4.0". На встрече обсуждались проблемы сотрудничества IT- и киноиндустрии в области технологического развития отечественного кинопроизводства. По итогам совместной встречи разработчики ОЭЗ "Иннополис" и лидеры киноиндустрии обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Они предлагают создать всероссийскую цифровую платформу для внедрения инноваций в области создания кино", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие председатель ассоциации продюсеров кино и ТВ, продюсер студий СТВ и анимационной студии "Мельница" Сергей Сельянов, продюсер анимационной компании Wizart, инициатор Технопарка Wizart в Воронеже Владимир Николаев, исполнительный вице-президент кинокомпании Star Media, куратор сотрудничество Ассоциации продюсеров кино и телевидения и технопарка Иннополис Никита Трынкин.

По мнению экспертов, российская киноиндустрия полностью зависит от иностранного программного обеспечения. Российских разработчиков не привлекает отечественная киноиндустрия: они уходят в создание компьютерных игр или продают свои наработки на зарубежный рынок. Тем временем российская киноиндустрия остается без отечественных технологий, которые используют в Disney или "Голливуде". Например, на съемках фильмов "Мулан", "Форсаж", "Годзилла" использовались беспилотные дроны IT-специалистов "Иннополиса" - в России они не нашли поддержки кино.

"Необходимо инициировать создание площадки, где киноиндустрия могла бы регулярно встречаться с IT-специалистами. Она нужна для обсуждения решений, которые могли бы применяться при создании отечественных фильмов, а не уходили в "Голливуд". Мы просим, чтобы на площадке было минимум бюрократии. Обращаемся к органам государственной власти, к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать данную инициативу", - отметил основатель и продюсер студии ALGOUS Studio Алексей Гусев, слова которого приводит пресс-служба.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.