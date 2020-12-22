Госдума рассмотрит поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании во вторник поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары, инициированные правительством РФ. Поправки поступили в Госдуму 16 декабря, документ оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство Российской Федерации вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней", - говорится в тексте документа.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, пока такое право у правительства есть только в случае, если цены вырастают на 30%, представленными поправками правительству дается возможность более оперативно реагировать на повышение цен.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца I квартала 2021 года. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло - 110 рублей за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.