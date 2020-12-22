План реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока в Приморье включил 238 объектов

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Региональный план реализации национальной программы развития Дальнего Востока в Приморье включил 238 объектов, большинство из которых планируют ввести в строй к 2023 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель агентства проектного управления Приморья Николай Стецко.

"Правительство Приморского края направило в Минвостокразвития РФ подробный план, пообъектный план реализации национальной программы [развития Дальнего Востока], он состоит из 238 объектов, в основном до 2023 года. <...> Из 238 объектов 124 - это капитальный ремонт учреждений здравоохранения, в том числе 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), плюс 27 строек больниц, ФАПов и амбулаторий. Кроме того, мы в ближайшие годы будем строить или ремонтировать семь объектов культуры, уже подтверждено федеральное финансирование, три объекта энергетики, мы подали 28 строек спортивных объектов, Центр детского отдыха, <...> а также строительство 12 детских садов", - сказал Стецко.

Он уточнил, что несколько объектов в рамках подготовленного плана будут введены в строй в 2024-2025 годах, это связано с подтвержденным финансированием.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В утвержденную программу вошел ряд важных для Приморья проектов в различных сферах, в том числе проекты, касающиеся развития морских портов, строительства сельскохозяйственных мощностей, строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, образовательных организаций, развития жилищного строительства и другие.