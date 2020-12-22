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Глава ОСК рассказал о планах создать научно-технический центр вместе с "Трансмашхолдингом"

Алексей Рахманов уточнил, что этот центр будет заниматься реализацией программы дизелестроения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил о планах создать совместно с "Трансмашхолдингом" научно-технический центр морских пропульсивных систем для реализации программы дизелестроения. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

"Мы договариваемся сейчас с "Трансмашхолдингом" о создании научно-технического центра морских пропульсивных систем, в рамках которого будем реализовывать программу дизелестроения. Нам кажется, ТМХ очень грамотно подходит к тому, что такое Made in Russia, и занимается импортозамещением", - отметил Рахманов.

Глава ОСК подчеркнул, что на первом этапе такие двигатели могут быть дороже, однако после того как разработанный двигатель станет основным для значительного числа судов "река-море", а также совместно с "Трансмашхолдингом" будет построена сервисная сеть, потребителям "будет дан определенный комфорт".

"Нет даже мысли, что мы заморозим развитие дизелестроения на уровне двигателя D49 образца 1973 года. Речь идет, конечно же, о современных дизельных двигателях, соответствующих по экологии уровню Tier 3А-3B на ближайшее будущее", - добавил Рахманов, уточнив, что суда будут комплектоваться двигателями, работающими на дизельном топливе и на газе.

Кроме того, глава корпорации затронул тему проекта грузового судна "Финвал 8000", которое будет состоять почти на 100% из российских комплектующих. "Если говорить о том, что "Финвал" дороже, чем, например, RSD59. Нам стали поступать отказы от главных партнеров по винторулевым колонкам Schottel, появились проблемы с поставками каких-то видов грузоподъемного оборудования и так далее. В результате вместе с Минпромторгом договорились о перечне всего, что потребует импортозамещения. Конечно, пока объемы небольшие, цена всегда высокая", - пояснил Рахманов. Он также добавил, что существует вариант дополнительно дать "на грудь" 500-600 тонн полезного груза. Это будет выгодно для конечного потребителя, так как "Финвал" сможет перевезти больше сыпучих или инертных грузов.

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