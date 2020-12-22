"Россети" направили на инвестиции в ХМАО 8,7 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" направила в текущем году на инвестиционную программу на территории Ханты-Мансийского автономного округа 8,7 млрд рублей, сообщил Telegram-канал группы.

"Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 8,7 млрд руб. Ввод энергообъектов: 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП", - говорится в сообщении.

Количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 24% по сравнению с 2017 годом, а средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей сократилась на 44% по сравнению с 2017 годом.

Группа в 2020 г. внедрила систему оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевым комплексом на базе российского программной платформы СК-11 в центре управления сетями в Сургуте, реализовала пилотный проект "Система оперативного мониторинга подконтрольных объектов" необходимый для информирования подразделений, задействованных в реагировании на нештатные ситуации. Также модернизирована система диагностики оборудования на самой мощной подстанции Сургутского района ХМАО - подстанции 500 кВ "Пересвет", установленная мощность которой составляет 1 002 МВА. В настоящее время подобные системы установлены на подстанциях ХМАО - 500 кВ "Ильково", "Святогор", "Кирилловская" и 220 кВ "Каркатеевы".

"Россети" завершили первый этап модернизации подстанции 220 кВ "Мегион" мощностью 535 МВА и комплексную реконструкцию подстанции 110 кВ "Ореховская", мощность которой возрастет в два раза и составит 32 МВА. Системы интеллектуального учета электроэнергии и телеуправления оборудованием обеспечат 100% наблюдаемость подстанции из диспетчерского пункта, уточняется в сообщении. Группа завершает реконструкцию подстанции "Выкатная", а также проекты строительства секционирующего пункта 110 кВ "Выкатной" и подстанции "Эргинская".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.