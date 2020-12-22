"Ситимобил" открыл в Москве флагманский "Дом такси"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Ситимобил" открыл в Москве "дом такси" с барбершопом, курсами английского и финграмотности. Об этом говорится в сообщении агрегатора.

"Агрегатор "Ситимобил" открыл флагманский "Дом Такси" на Технопарке. Площадка станет уникальным местом для обучения, отдыха и организации досуга для водителей такси. Также в "Доме Такси" будут проводиться встречи различных представителей таксомоторной отрасли", - говорится в сообщении.

Согласно опросу "Ситимобил", в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек, 70% московских водителей такси хотели бы посещать образовательные лекции и курсы, будь у них такая возможность. Больше всего среди таксистов желающих учить английский язык (40% респондентов), проходить курсы по юриспруденции (35%), изучать IT-технологии и финансовую грамотность (30%), а также учиться оказывать первую медицинскую помощь. В отличие от сотрудников корпораций с обширными программами развития персонала, водители такси зачастую не имеют возможности учиться за счет работодателя. Теперь они смогут посещать такие курсы и мероприятия бесплатно в "Доме Такси". Лекции и мероприятия будут проводить специалисты "Ситимобил", и других компаний из экосистем Mail.ru Group и Сбера, а также приглашенные эксперты.

Также водители там смогут бесплатно пройти медосмотр, необходимый для выхода на линию. Для этого там установлен специальный медицинский терминал компании ADMK, с помощью которого можно измерить пульс, давление и другие показатели, а также получить рекомендации врача в онлайн-режиме. Также в нем работает бесплатный барбершоп. Пространство работает без выходных и перерывов.