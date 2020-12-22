Путин подписал закон о едином госзаказчике в сфере строительства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства в виде публично-правовой компании. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Высшим органом управления единого госзаказчика станет наблюдательный совет, в который должно входить не более девяти человек. Правительство РФ будет назначать председателя и членов наблюдательного совета на три года.

По словам главы профильного комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, данный закон будет способствовать повышению эффективности государственных капитальных вложений и расходования средств федерального бюджета при строительстве объектов капитального строительства гражданского назначения. В документе прописано, что новая публично-правовая компания сможет осуществлять также функцию застройщика объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в собственности РФ. К другим задачам госзаказчика будут относиться участие в подготовке проектов строительства, их сопровождение, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также инженерных изысканий объектов капитального строительства.

Единый заказчик сможет обращаться с заявлениями о государственном кадастровом учете или регистрации права федеральной собственности на земельные участки. Помимо этого, компания будет осуществлять строительный контроль при возведении объектов, включенных в программу его деятельности. При этом закон не распространяется на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, внешнеэкономической деятельности, обороны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса. Также в задачи госзаказчика не включено обеспечение жильем военнослужащих.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее отмечал, что после принятия закона о создании единого заказчика потребуется до двух месяцев на создание такой публично-правовой компании. По его словам, единый госзаказчик в строительстве позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.