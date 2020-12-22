Трутнев обратится к руководству РФ за преференциями для привлечения россиян на стройки ДФО

ТАСС, 22 декабря. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев планирует обратиться в высшему руководству страны с инициативой о преференциях для компаний, привлекающих россиян к строительству на Дальнем Востоке. Об этом Трутнев сообщил во время круглого стола онлайн-форума "ДФО 2020" во вторник.

"У нас там [в Дальневосточном федеральном округе] сегодня на крупнейших стройках, даже проводимых государственными компаниями, процентов 80 работает иностранная рабочая сила из ближайших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая, и из бывших республик Советского Союза. Мы с Алексеем Олеговичем [Чекунковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики] на эту тему интенсивно думаем, обязательно будем делать предложение председателю правительства Российской Федерации, затем согласованное предложение - президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Мы будем создавать преференции для тех компаний, которые привлекают именно граждан Российской Федерации для строительных проектов", - сказал Трутнев.

Он добавил, что одновременно планируется поэтапно заставлять бизнес платить за привлечение иностранцев на строительство. "Мы не сможем это сделать по уже инициированным проектам, потому что изменим их экономику и, соответственно, ухудшим инвестиционные условия, попросту обманем инвесторов, так поступать мы не имеем права. Но по новым проектам, по тем компаниям, которые будут входить, мы вполне в состоянии такие условия формулировать", - добавил полпред.

Ранее Чекунков на форуме заявил, что объем запланированных инвестиций бизнеса на Дальнем Востоке в 2020 году вырос на 20%, а в региональные преференциальные режимы пришли более 500 новых коммерческих проектов.

Под управлением Корпорации развития Дальнего Востока в Дальневосточном федеральном округе и Арктике России функционируют 25 отдельных экономических зон, разделенных на четыре категории: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона Российской Федерации и специальный административный район. Их резидентам предоставляют налоговые льготы и административные преференции, в том числе получение земельных участков и подключение к объектам инфраструктуры: свету, воде, газу, водоотведению, теплоснабжению.