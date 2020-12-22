Более 712 тыс. человек получили выплаты за ноябрь за работу с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 712 тыс. медицинских работников и других специалистов уже получили предусмотренные за ноябрь социальные выплаты за оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на селекторном совещании с регионами.

"Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тыс. медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Общий объем выплат за ноябрь составит 22,9 млрд руб., из них 22,7 млрд руб. уже фактически выплачены 712,8 тыс. специалистам. По оставшимся начислениям идет ручная обработка в связи с ошибками в реквизитах и другими ошибками, допущенными медицинскими организациями при подаче реестров", - сказала она.

Кроме того, правительством РФ была поставлена задача большую часть выплат за декабрь произвести до новогодних праздников. Для этого медорганизации, в которых оказывается помощь пациентам с COVID-19, до 25 декабря должны подать реестры медицинских работников в территориальные отделения Фонда обязательного социального страхования, уточнила Семенова. "На сегодняшний день реестры подали лишь около 6% медицинских организаций, что вызывает серьезную озабоченность. Руководство регионов должно ускорить подачу реестров, что позволит медикам уже до Нового года в получить специальные социальные выплаты за декабрь", - отметила она.

Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи, которые работают в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой полагается по 25 тысяч в месяц.