Треть опрошенных россиян готовы не возвращать кредит банку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян считают обязательным возврат кредита банку, одна треть допускают невыполнение своих кредитных обязательств, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

"Более половины россиян (53%) следуют правовым и этическим нормам и считают необходимым возврат займа как банку, так и знакомому или родственнику. Однако треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику", - указано в исследовании.

Также, по данным НАФИ, большинство россиян не осуждают людей, которые не смогли вернуть кредит в банк и стали банкротами. "Почти три четверти опрошенных считают, что банкротство - это просто "неприятное обстоятельство", после которого жизнь человека "не изменится радикально" (73%), и готовы вести дела с человеком, которого признали банкротом (71%)", - свидетельствуют результаты исследования.

Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева, слова которой приводятся в сообщении, отмечает, что для обычных людей термин "банкротство" достаточно новый, и он более понятен, когда речь идет о банкротстве бизнеса. В то же время, процедура банкротства физлиц не вызывает у россиян существенного негатива.

"Мы видим, что сегодня банкротство воспринимается россиянами скорее нейтрально, нет барьеров для того, чтобы люди активно пользовались этим инструментом в сложных жизненных обстоятельствах. Как говорится, "от тюрьмы и от сумы не зарекайся": у людей нет предубеждений против банкротства, они понимают, что это может случиться с каждым", - комментирует результаты опроса Имаева.

Кредитный договор

Каждый пятый россиянин (17%) вообще не читает кредитный договор перед подписанием, а почти половина заемщиков (48%) не сравнивают условия по кредитам в разных банках, сообщила Имаева. Она отметила, что доля граждан, которые не читают кредитный договор, в последние время существенно сократилась.

"В целом, каждый пятый говорит, что не читает кредитный договор. Но доля эта очень сильно сократилась за последние годы. Здесь мы видит, конечно же, положительный эффект от деятельности регулятора, потому что, действительно, наш рынок очень сильно поменялся", - сказала гендиректор НАФИ.

Помимо этого, около 1,8 млн россиян, по данным НАФИ, входят в зону риска по уровню долговой нагрузки, из которых у 6% на обслуживание долговых обязательств уходит более 50% доходов, а у 34% заемщиков - 20-50% заработка.