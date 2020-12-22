Госдума приняла во II чтении законопроект о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, направленный на совершенствование института комплексного развития территорий (КРТ) и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья. За данное решение проголосовали 363 депутата, против выступили 18, еще один воздержался.

Изменения вносятся в целый ряд законов, в первую очередь в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ. Законопроектом предусмотрено, в каких случаях КРТ будет реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Так, кабмин сможет объявить о проведении КРТ в границах территории, где земельные участки и объекты недвижимости находятся в федеральной собственности. КРТ будет проходить в рамках приоритетного инвестиционного проекта с привлечением бюджетных средств.

Если же КРТ было инициировано субъектом РФ, то оно будет проводиться за счет бюджета региона. Такое решение будет приниматься в том случае, если территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований. В остальных случаях КРТ проводится по решению главы местной администрации.

Законопроектом определяются этапы процедуры принятия и реализации решения о комплексном развитии территории. В нее, в частности, входят подготовка проекта решения, общее собрание собственников в многоквартирных домах, публикация решения, проведение торгов и конкурсов, составление проектной документации и т. д.

Участником торгов сможет стать юридическое лицо при условии, что такое лицо, его учредитель, любое из его дочерних обществ, его основное общество или любое из дочерних обществ основного общества имеют за последние пять лет "опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства", который заложен в решении о КРТ. Правительством РФ и властями региона могут быть определены дополнительные требования к участникам торгов.

Развитие городской среды

Согласно тексту, КРТ будет проводиться с целью "сбалансированного и устойчивого развития поселений, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства". Изменения при необходимости будут вноситься в генеральные планы.

Изначально законопроект затрагивал только районы с жилой застройкой, причем речь шла о территориях, не менее 50% площади которых составляют земельные участки, где расположены аварийные или идущие под снос объекты капитального строительства, либо самовольные постройки. Однако поправками ко второму чтению область его применения существенного расширилась. КРТ будет проводиться в районах жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на территориях, где с инициативой по проведению КРТ выступили правообладатели земельных участков.

Инфраструктура, которая создается инвестором при комплексном развитии территорий городов, должна быть передана на баланс муниципалитета. Таким образом, исключается появление частных дорог. Гарантируется сохранность культурных объектов при реализации КРТ.

Законопроект позволяет изымать для государственных и муниципальных нужд в рамках комплексного развития территорий земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости. При этом, если речь идет о жилой застройке, то не могут быть изъяты земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты. Также это исключение относится к земельным участкам с расположенными на них жилыми домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, однако это не распространяется на объекты, которые признаны аварийными, имеют высокий уровень износа.

Права жильцов

Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых большой, превышающий региональные нормативы износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) или капитальный ремонт которых слишком дорог. Под снос могут попасть многоквартирные дома в ограниченно работоспособном техническом состоянии и дома, где отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения. Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников жилых помещений или их представителей. Также собрание может принять решение о выходе дома из программы КРТ. Частные жилые дома могут попасть под КРТ, но только с согласия собственников.

Возмещение жилья вне зависимости от региона будет предварительным, равноценным и равнозначным, при этом у субъекта РФ будет право улучшить условия переселяемого лица, если это позволяет местный бюджет. Возмещение включает в себя непосредственно рыночную стоимость жилья с учетом общего имущества, земельного участка, понесенных затрат и упущенной выгоды.

В год расселения дома жильцы освобождаются от взносов на капитальный ремонт, а то, что было уплачено до этого, идет в общий фонд на реализацию решения по комплексному развитию территории.

Нанимателю жилого помещения взамен освобождаемого им жилого помещения предоставляется другое равноценное жилое помещение по договору социального найма, он также не лишится своего места в очереди на другое жилье по такому договору.

Срок на заключение договора о передаче собственником прав на жилое помещение в многоквартирном доме, попавшем под программу комплексного развития территории (КРТ), составит 45 дней. В редакции первого чтения на это отводилось 90 дней. По истечению данного срока компания-подрядчик сможет обратиться в суд с требованием одновременно о понуждении указанного собственника жилого помещения к заключению договора, о переходе права собственности на жилое помещение, об освобождении жилого помещения и о передаче его в собственность истцу. При этом Госдума отклонила поправку, согласно которой подрядчик может обратиться в суд только в случае отказа собственника от передачи прав после подписания предварительного договора.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в первом чтении законопроект "вызвал большое количество замечаний депутатов, экспертов", поэтому было принято решение совместно с правительством и экспертным сообществом доработать его ко второму чтению. В результате этой работы к законопроекту поступила 131 поправка, 58 из них рекомендованы к принятию. По словам Володина, "в первую очередь, эти поправки, эти предложения направлены на защиту прав собственников".