ТОР "Приамурская" расширят для строительства канатной дороги между Благовещенском и КНР

ТАСС, 22 декабря. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" планируется расширить для строительства трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхе в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

Ранее поручение о необходимости проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Основной новостью заседания Наблюдательного совета ТОР "Приамурская", которое состоялось сегодня под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова, стало принятое решение о расширении границ территории опережающего развития в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации канатной дороги и здания терминала в г. Благовещенске", - говорится в сообщении.

Как рассказали в КРДВ, первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога позволит создать надежное круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Россией и Китаем, при этом сторонам это также принесет выручку от продажи билетов на канатную дорогу и от сдачи в аренду коммерческих площадей. "Потенциальный резидент обеспечен необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой и готов приступить к реализации проекта в первом квартале наступающего 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, проект строительства канатной дороги включает в себя две составляющие - саму канатную дорогу, которая будет работать по маятниковому принципу, и терминалы. "Помимо залов пункта пропуска, станция включит в себя торговые и культурные площадки. Планируется создание международной галереи, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, бизнес-миссий, зоны делового общения. И, конечно, это современные терминалы пограничного контроля, которые будут оснащены по последнему слову техники. Этот объект станет частью проекта "Золотая миля" в Благовещенске. Мы рассчитываем, что все это придаст новый импульс и для развития международного туризма", - подчеркнул Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализован совместно с китайским партнером - компанией "Цзиньлунган" на основании соглашения между правительствами РФ и Китая, которое было заключено в сентябре 2015 года. В рамках соглашения о взаимодействии с правительством Амурской области о реализации приоритетного инвестиционного проекта инвестором выступит компания "ЗЭД Девелопмент".

Как уточнили в КРДВ, в период инвестиционной деятельности на ТОР "Приамурская" планируемые затраты компании "ЗЭД Девелопмент" составят 7,3 млрд рублей. Ожидается, что потенциальный резидент также создаст более 50 рабочих мест, а объем дополнительных доходов в ходе реализации проекта превысит 839 млн рублей, из них в федеральный бюджет поступит 443 млн рублей, в бюджет Амурской области - 388 млн рублей.

О ТОР

Территория опережающего развития "Приамурская" была создана в августе 2015 года в Амурской области, одной из целей ее создания является производственная кооперация между Россией и Китаем. ТОР ориентирована на развитие транспортно-логистической отрасти и способствует формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стимулированию социально-экономического развития Амурской области за счет создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечения инвестиций.