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ТОР "Приамурская" расширят для строительства канатной дороги между Благовещенском и КНР

В период инвестиционной деятельности на ТОР "Приамурская" планируемые затраты компании "ЗЭД Девелопмент" составят 7,3 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" планируется расширить для строительства трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхе в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

Ранее поручение о необходимости проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Основной новостью заседания Наблюдательного совета ТОР "Приамурская", которое состоялось сегодня под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова, стало принятое решение о расширении границ территории опережающего развития в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации канатной дороги и здания терминала в г. Благовещенске", - говорится в сообщении.

Как рассказали в КРДВ, первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога позволит создать надежное круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Россией и Китаем, при этом сторонам это также принесет выручку от продажи билетов на канатную дорогу и от сдачи в аренду коммерческих площадей. "Потенциальный резидент обеспечен необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой и готов приступить к реализации проекта в первом квартале наступающего 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, проект строительства канатной дороги включает в себя две составляющие - саму канатную дорогу, которая будет работать по маятниковому принципу, и терминалы. "Помимо залов пункта пропуска, станция включит в себя торговые и культурные площадки. Планируется создание международной галереи, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, бизнес-миссий, зоны делового общения. И, конечно, это современные терминалы пограничного контроля, которые будут оснащены по последнему слову техники. Этот объект станет частью проекта "Золотая миля" в Благовещенске. Мы рассчитываем, что все это придаст новый импульс и для развития международного туризма", - подчеркнул Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализован совместно с китайским партнером - компанией "Цзиньлунган" на основании соглашения между правительствами РФ и Китая, которое было заключено в сентябре 2015 года. В рамках соглашения о взаимодействии с правительством Амурской области о реализации приоритетного инвестиционного проекта инвестором выступит компания "ЗЭД Девелопмент".

Как уточнили в КРДВ, в период инвестиционной деятельности на ТОР "Приамурская" планируемые затраты компании "ЗЭД Девелопмент" составят 7,3 млрд рублей. Ожидается, что потенциальный резидент также создаст более 50 рабочих мест, а объем дополнительных доходов в ходе реализации проекта превысит 839 млн рублей, из них в федеральный бюджет поступит 443 млн рублей, в бюджет Амурской области - 388 млн рублей.

О ТОР

Территория опережающего развития "Приамурская" была создана в августе 2015 года в Амурской области, одной из целей ее создания является производственная кооперация между Россией и Китаем. ТОР ориентирована на развитие транспортно-логистической отрасти и способствует формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стимулированию социально-экономического развития Амурской области за счет создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечения инвестиций.

Теги
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