Путин подписал закон, упрощающий изъятие опасной и незаконной продукции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о механизме признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее в законодательстве отсутствовали механизмы признания таких деклараций и сертификатов недействительными, это затрудняло своевременное изъятие из обращения опасной и незаконно выпущенной продукции. Закон вводит понятия "недействительность декларации о соответствии" и "недействительность сертификата соответствия", устанавливаются случаи признания их недействительными. Правительство наделяется полномочиями по утверждению порядка признания недействительными указанных документов, порядка проверки сертификатов и деклараций органами государственного контроля (надзора), а также порядка проведения обязательной сертификации продукции, подлежащей обязательному подтверждению.

Декларация о соответствии, согласно закону, будет подлежать признанию недействительной в случаях прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации юридического лица, вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, наличия предписания органа государственного контроля, а также в иных случаях, связанных с причинением вреда.

Закон также вводит понятие "эксперт-аудитор". Устанавливается, что подтвердить соответствие возможно благодаря независимости эксперта-аудитора от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей, при проведении сертификации. Для проведения работ по обязательной сертификации орган по сертификации может привлекать экспертов-аудиторов.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению порядка подтверждения компетентности эксперта-аудитора, порядка формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов.