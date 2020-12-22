Глава "Газпром нефти" назвал маловероятным обвал спроса на нефть по аналогии с апрелем

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мировой рынок нефти медленно, но восстанавливается, поэтому решение ОПЕК+ нарастить добычу с января является абсолютно правильным. Повторное падение спроса из-за новых локдаунов маловероятно. Такое мнение на брифинге с журналистами высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Я считаю, что то решение, которое ОПЕК+ принял в начале декабря, оно абсолютно правильное. Да, возможно темпы восстановления спроса не такие высокие, но он все же восстанавливается", - сказал он.

Дюков также подтвердил, что российские компании будут увеличивать производство нефти пропорционально своей добыче. "Мы добычу нарастим соответственно нашей квоте, в основном это фонд остановленных скважин", - сказал он.

"Сейчас ситуация с коронавирусом выгодно отличается от того, что было год назад. Новые локдауны, безусловно, возможны, но они будут носить ограниченный характер. Повторения апреля в настоящий момент мы не прогнозируем", - заключил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак допустил возможность восстановления спроса на нефть в течение 2-3 лет. По данным МЭА, спрос на нефть в целом по 2020 году упадет на 8,8 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года. По прогнозам агентства, в 2021 году динамика спроса уже может быть положительной, но еще недостаточной, чтобы вернуться на докризисные уровни.

Страны ОПЕК+ на встрече 3 декабря приняли решение плавно нарастить добычу нефти с января, то есть не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Решение на каждый месяц будет приниматься на отдельной министерской встрече.