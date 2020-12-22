"Газпром нефть" считает неэффективным подход Минфина к поддержке нефтесервисных компаний

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Меры поддержки нефтесервисных компаний, предлагаемые Минфином, являются бессмысленными, так как ведут к росту расходов нефтяных компаний. Такое мнение на брифинге с журналистами высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Минфин пока не может договориться с Минэнерго и, соответственно, нефтяниками, у нас разные подходы к этому вопросу. Подход Минфина [по поддержке нефтесервиса] является бессмысленным для нефтяных компаний, он приведет к дополнительным расходам для них", - сказал Дюков и при этом выразил надежду на то, что в ближайшее время все-таки решение о поддержке отрасли будет принято с учетом мнений нефтяников.

Дюков пояснил, что в схеме Минфина льготы по налогу на прибыль получает SPV компания, то есть организация, созданная синдикатом банков и вертикально-интегрированных компаний с долями участия 98% и 2% соответственно, которую и будет кредитовать ВЭБ.РФ.

"Мы входим в 2021 год с действующим соглашением ОПЕК+. В 2021 году многие контракты с нефтесервисными компаниями, которые были заключены до этого, прекратят свое существование. Конечно, отрасли потребуется поддержка, этот вопрос актуальный", - уверен он.

Идею поддержать нефтесервисные компании, которые из-за сокращения добычи нефти в России лишились заказов и оказались в сложной финансовой ситуации, правительство выдвинуло весной этого года. Поддержку планировалось оказывать в виде льготного кредитования через ВЭБ.РФ, но профильные министерства пока не могут договориться о схеме финансирования этого проекта.