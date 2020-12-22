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Капитальные вложения "Газпрома" на 2021 год могут составить 864,062 млрд рублей

Капитальные вложения "Газпрома" на 2021 год могут составить 864,062 млрд руб. - холдинг.

Россия заняла восьмое место в мировом рейтинге роста цен на жилье
Лидером рейтинга стала Турция с ростом цен на 27,3% за год
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