Власти Северной Осетии планируют повысить уровень газификации республики с 91,63% до 96%

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии утвердило программу на 2021-2028 годы, которая, как ожидается, позволит повысить уровень газификации республики с 91,63% до 96%. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона по итогам заседания кабмина республики.

"На заседании республиканского правительства, которое состоялось в режиме ВКС под председательством Таймураза Тускаева, был принят ряд важных решений. В ходе заседания была утверждена программа Республики Северная Осетия - Алания "О разработке и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Северная Осетия - Алания на 2021-2028 годы", которую представил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев", - говорится в сообщении.

По словам регионального министра, целями программы является улучшение социально-экономических условий жизни населения республики, повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, снижение энергоемкости транспортных перевозок, а также снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении. "Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих значений: повысить уровень газификации республики с 91,63% до 96%; увеличить общую протяженность газопроводов республики с 6 245,13 км до 6 340,13 км", - приводятся на сайте слова Тамаева.

Ранее сообщалось, что "Газпром" инвестирует в газификацию нескольких районов Северной Осетии в 2021-2025 годах свыше 1,2 млрд рублей. Как сообщали в управлении информации ПАО "Газпром", сетевой газ будет подведен в том числе к туристско-рекреационному комплексу "Мамисон".