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Госдума приняла закон, уточняющий полномочия МЭР в сфере статистического учета

Документ также обязывает респондентов представлять первичные статистические данные в электронном виде, если иное не установлено законом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий полномочия органов власти по осуществлению официального статистического учета и порядку предоставления первичных статистических данных. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон закрепляет за Минэкономразвития России полномочия по утверждению порядков разработки федерального плана статистических работ, координации деятельности в сфере официального статистического учета, предоставления и распространения общедоступной официальной статистической информации, разработки и утверждения форм федерального статистического наблюдения, а также полномочия по утверждению примерной формы соглашения об информационном взаимодействии.

Закон обязывает респондентов - юридических лиц, в отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение, представлять первичные статистические данные в электронном виде с использованием электронной подписи, если иное не установлено законом (в отношении субъектов малого предпринимательства данная норма будет применяться с 1 января 2022 года).

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