Госдума приняла закон об изменении финансовых порогов обязательного аудита

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении финансовых порогов, при достижении которых необходимо проводить обязательный аудит организации, а также об освобождении от обязательного аудита малых и микропредприятий. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно редакции документа, принятого в первом чтении, позволялось не проводить аудит фондов, у которых сумма стоимости имущества и объем денежных средств, поступивших в течение года, предшествующего отчетному, не превышает 3 млн рублей. Исключение составили фонды, являющиеся специализированными организациями управления целевым капиталом, государственные внебюджетные фонды, а также фонды, имеющие статус международного фонда в соответствии с законом "О международных компаниях и международных фондах".

Ко второму чтению документ был дополнен общими правилами проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности различных организаций. Обязательный аудит будет проводиться, в частности, в отношении организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, организаций, являющихся профучастниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй и др.

Освобождение малого бизнеса от обязательного аудита

Кроме того, окончательная редакция документа позволяет освободить от обязательного аудита предприятия малого бизнеса.

Сейчас, согласно закону об аудиторской деятельности, аудит необходим, если объем выручки компании за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн рублей или сумма активов в бухгалтерском балансе по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн рублей. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рассматривал законопроект, который предлагал повысить финансовые критерии по выручке с 400 млн до 800 млн рублей, по сумме активов - с 60 млн до 400 млн рублей, но правительство предложило сделать едиными условия освобождения компаний от обязательного аудита с условиями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. В результате нормы, касающиеся аудита малого бизнеса, были исключены из документа, касающегося профессиональной этики аудиторов, и инкорпорированы в данный законопроект.

Закон устанавливает, что компании с годовым доходом менее 800 млн рублей и с размером активов менее 400 млн рублей могут не проводить обязательный финансовый аудит.

Устанавливаются предельные значения годового дохода, который позволяет относить предприятия к субъектам малого предпринимательства. Для микропредприятий годовой доход должен быть не более 120 млн рублей, малых предприятий - не более 800 млн рублей, для средних предприятий - не более 2 млрд рублей. Доход суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяемым налоговым режимам.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.