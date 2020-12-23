В Ростовской области за год добудут 5,4 млн тонн каменного угля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Шахты Ростовской области в 2020 году добудут около 5,4 млн тонн каменного угля, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"По нашим прогнозам, добыча угля в этом году ожидается в объеме 5,4 млн тонн, что соответствует стратегии социально-экономического развития нашей области до 2030 года", - сказал Сорокин, отметив, что угледобывающая отрасль является одним из перспективных направлений работы топливно-энергетического комплекса.

Заместитель губернатора напомнил, что Ростовская область имеет разведанные запасы каменного угля в объеме около 6,5 млрд тонн. В отрасли сегодня работают более 6 тыс. человек.

С учетом утвержденной в июне правительством РФ новой редакции программы развития угольной промышленности России до 2035 года "Южная угольная компания" продолжает строительство в Усть-Донецком районе шахты "Садкинская-Восточная" мощностью 3 млн тонн антрацита в год. Объем инвестиций в строительство превышает 9,9 млрд рублей. Сдать шахту в эксплуатацию планируется в 2023 году. Ведутся проектные работы по строительству шахт "Садкинская-Северная" и "Обуховская №1" в Красносулинском районе, напомнил Сорокин.

В октябре в управлении информационной политики регионального правительства сообщали, что предприятия угольной промышленности Ростовской области инвестируют в развитие производства около 25 млрд рублей до 2035 года. В 2020 году предприятия отрасли направили на эти цели более 830 млн рублей.

В июне Сорокин сообщал ТАСС, что новым центром добычи угля в Ростовской области, создание которого предусмотрено программой развития угольной промышленности, может стать Сулино-Садкинское месторождение антрацита, расположенное на территории Белокалитвинского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов. Регион располагает 6,5 млрд тонн разведанных угольных ресурсов, в том числе 400 млн тонн антрацита. Сейчас в регионе действуют пять угледобывающих предприятий, на которых трудятся 6 тыс. человек.