Экспорт волгоградских товаров в Белоруссию с начала года вырос до $57,1 млн

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Предприятия Волгограда с начала текущего года нарастили экспорт промышленных товаров в Республику Беларусь до $57,1 млн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области по итогам встречи губернатора региона Андрея Бочарова с послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко, находящимся в Волгоградской области с рабочим визитом.

"Республика Беларусь по итогам девяти месяцев 2020 года занимает шестое место в рейтинге из 115 стран - внешнеторговых партнеров Волгоградской области. За этот период экспорт волгоградских товаров - химической и металлургической продукции, пластмассы, машин и оборудования, шин и покрышек, цемента, сельхозпродукции и других - составил порядка $57,1 млн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на территории региона действует 21 предприятие с участием белорусского капитала, они осуществляют свою деятельность в сферах строительства, АПК, торговли и предоставления услуг, уточнили в пресс-службе.

"Цель нашего приезда очевидна: Белоруссия находится в союзнических отношениях с Россией во всех сферах, для нас это партнер номер один. В прошлом году 47,3% нашего экспорта пришлось на одну страну - на Россию. Нам многое дают контакты с губернаторами - мы ищем, что вам интересно, чтобы быть взаимно полезными. У нас достаточно большой товарооборот, но нам надо двигаться дальше, надо прирастать по 3-4% в год", - цитирует посла Республики Беларусь пресс-служба губернатора.

В среду посол Белоруссии посетит ряд предприятий региона. Стороны внесут свои предложения к дальнейшему взаимодействию, в настоящее время готовится соглашение между администрацией Волгоградской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

"Наши отношения в экономической сфере, несмотря на пандемию, достаточно прочные. У нас намного больше возможностей для сотрудничества и взаимодействия и в экономике, и в гуманитарной, образовательной, социальной сферах. Я надеюсь, что визит посла Республики Беларусь в Волгоградскую область даст дополнительный импульс для развития наших двухсторонних взаимоотношений. Волгоградская область готова к такой работе", - приводит слова губернатора области пресс-служба.