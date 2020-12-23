Fesco ожидает получить чистую прибыль по итогам 2020 года без выплаты дивидендов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Fesco ожидает получить чистую прибыль за 2020 год, но не планирует выплачивать дивиденды. Об этом журналистам сообщил президент транспортной группы Аркадий Коростелев.

"С покрытием долга и всего, да, без сомнения [будет чистая прибыль], но могу вам сказать, что о выплате дивидендов [за 2020 год] мы вообще речи не ведем. Мы сосредоточимся на инвестировании в наши активы и наши будущие проекты, и поэтому в этом году дивидендов точно не будет. Это было бы абсолютно некорректно по отношению к ВТБ (выплачивать дивиденды), мы хотим, как можно быстрее рефинансировать задолженность", - рассказал он.

По его словам, рост показателя EBITDA в этом году составит около 4%.

Группа Fesco не выплачивала дивиденды и по итогам 2019 года, объяснялось это также кредитным соглашением с ВТБ.

Переговоры с ВТБ

Fesco ведет переговоры с банком ВТБ о рефинансировании долга и рассчитывает на получение нового кредит, информировал Коростелев.

"У нас долгосрочные и конструктивные отношения с нашим основным кредитором - ВТБ, все обязательства мы выполняем в полном объеме. В настоящее время финансовое состояние группы - лучшее за последние пять лет, показатель чистый долг/EBITDA на конец 2020 года ожидаем на уровне 2,8х. Сейчас ведем переговоры с ВТБ о рефинансировании нашего долга и изменении графика погашения платежей по кредиту, чтобы мы могли сосредоточиться на развитии активов группы и инвестировать в новые проекты. Мы также обсуждаем с ВТБ дополнительное финансирование на эти цели", - сказал он.

По словам Коростелева, инвестпрограмма группы на 2021 год потребует вложений в размере $77 млн против $56 млн в 2020 году. Планируется, что стороны договорятся в январе - феврале, заключил он.

Совместные с Росатомом планы

По словам Коростелева, Росатом и Fesco планируют создать совместную компанию, которая будет управлять "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП), в первом квартале 2021 года.

"Росатом наш большой стратегический партнер. Мы сегодня перевозим порядка 30% грузов Росатома, соответственно ВМТП - это один из ключевых элементов инфраструктуры, которая сопряжена с Севморпутем. Логично, что он (порт) становится оплотом большой программы, как следствие, Росатом изъявил желание с нами сотрудничать именно в развитии инфраструктуры и в развитии большого проекта Севморпуть. Портом будем управлять с Росатомом вместе, будет управляющая компания, но это касается только ВМТП. Компания должна быть создана и начать работать до конца первого квартала 2021 года", - рассказал он.

Fesco, продолжил Коростелев, рассчитывает на инвестиции со стороны Росатома в совместное предприятие, но о конкретных суммах стороны пока не договорились. Средства планируется направить на развитие портового дивизиона группы, уже сверх той суммы, которая предусмотрена инвестпрограммой на 2021 год ($22 млн). Компания при этом будет создана именно на базе ВМТП, переговоры ведутся с дочерним предприятием Росатома - "Росатом карго".

Параллельно с этим Fesco надеется договориться об увеличении перевозок оборудования для Росатома в следующем году. Как отметил Коростелев, группа не опасается, что в результате реализации контейнерной стратегии госкорпорация "Росатом" из партнера превратится в сильного конкурента и рассчитывает на синергетический эффект.

О Fesco

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.