Минниханов попросил Путина разрешить регионам торги по капремонту

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России разрешить регионам торги по капитальному ремонту. Об этом он сообщил на заседании Госсовета РФ в среду.

"Считаем целесообразным вернуться к вопросу сокращения сроков и оптимизации конкурсных процедур по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Сейчас он в значительной степени зарегулирован, регионы обладают незначительным объемом полномочий. Поэтому просил бы вас, Владимир Владимирович, дать поручение правительству по внесению изменений в постановление № 615 в части наделения субъектов Российской Федерации полномочий по определению порядка проведения торгов", - сказал он.

Ранее в Минстрое России сообщили ТАСС, что министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ. В Минстрое поясняли, что это необходимо в связи с дефицитом рабочей силы на стройках, который возник во врем пандемии коронавируса из-за запрета на въезд в Россию иностранцев.