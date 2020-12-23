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Суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение по цене на газ

Речь идет о цене на газ в Ямальском контракте

ВАРШАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение арбитражного суда по цене на газ в Ямальском контракте. Об этом сообщила в среду польская энергетическая компания PGNiG.

"В соответствии со своим решением от 23 декабря 2020 года стокгольмский апелляционный суд отклонил жалобу "Газпрома" как формально неприемлемую в части решения суда относительно юрисдикции и объема полномочий суда по изменению цены в контракте", - указывается в сообщении.

Суд также "отклонил как необоснованную жалобу "Газпрома" в оставшейся части, касающуюся решения суда, подтверждающего эффективность запроса PGNiG, который связан с переговорами о пересмотре и выполнением договорных условий, дающих право PGNiG требовать снижения контрактной цены".

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