Сумма таможенных платежей за посылки ценой свыше €200 в 2020 году выросла вдвое

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сумма таможенных платежей за посылки стоимостью свыше €200 выросла вдвое за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель ФТС России Владимир Булавин в интервью программе "Поздняков", размещенном в четверг на сайте телеканала НТВ.

"В 2020 году произошло существенное увеличение количества посылок стоимостью свыше €200, с которых начисляются таможенные платежи: с 250 тыс. до 860 тыс. Практически в два раза возросли и платежи по ним: с 800 млн рублей в 2019 году до 1,6 млрд рублей в 2020 году. При этом, с точки зрения таможенного оформления, никаких проблем по обработке возросших объемов "платных" отправлений не возникло, поскольку таможенные информационные системы позволяют обрабатывать до 1,5 млн посылок в сутки", - сказал Булавин.

В пресс-службе ФТС ТАСС сообщили, что с превышением беспошлинного порога за 11 месяцев 2020 года оформлено 287 тыс. международных почтовых отправлений (МПО) и 482 тыс. экспресс-грузов, суммы таможенных платежей по ним составили 448 млн рублей и 1,2 млрд рублей соответственно. При этом за 11 месяцев 2019 года с превышением беспошлинного порога было оформлено 111 тыс. МПО и 112 тыс. экспресс-грузов, а суммы таможенных платежей по ним составили 326 млн рублей и 520 млн рублей соответственно, добавили в ФТС.

В ФТС напомнили, что с 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в международных почтовыми отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, составил 200 евро и 31 кг без учета частоты перемещения товаров в адрес одного лица.