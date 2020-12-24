В 2020 году телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей, при этом чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ.

Средний ущерб граждан от телефонных мошенников в 2020 году варьируется от 27 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от контекста звонка. В частности, жертва аферистов, которые представляются сотрудниками медучреждений, в среднем теряет более 50 тыс. рублей, тогда как звонки якобы от лица банков обходятся россиянам в 27 тыс. рублей,

"Самыми дорогостоящими для россиян оказались разговоры с фиктивными медработниками: в среднем, на этой форме мошенничества один респондент мог потерять чуть более 50 тыс. рублей. На втором месте - общение с псевдобанковскими сотрудниками: они снимали около 27 тыс. рублей с карт обманутых собеседников", - указано в исследовании.

"Представляясь представителями финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, мошенники выручили 66 млрд рублей - около 45% от общей суммы, добытой обманным путем. На втором месте по объему заработанных мошенниками денег оказались фиктивные медицинские услуги (31%), на третьем - фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины", - отмечают аналитики.

Ранее первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев заявлял, что во время пандемии число мошеннических звонков в РФ выросло в три раза. При этом, по данным ЦБ, в средний чек мошенников составляет порядка 10 тыс. рублей, но с учетом масштаба обзвонов в конечном итоге это выливается в значительную сумму.

Исследование проводилось с помощью всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". В телефонных интервью приняли участие 1600 случайных респондентов из 80 регионов России - 46% мужчин и 54% женщин от 18 до 60 и выше лет. Опрос проводился по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, выборка извлекалась из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.