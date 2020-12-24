Четырехполосная дорога будет построена от трассы "Таврида" до Судака

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Четырехполосная дорога будет построена от главной трассы Крыма до города Судак, где проходит всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы приняли решение - сделаем четырехполосный съезд с трассы "Таврида" до Судака. Решение уже принято, проектируется дорога", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что дорога будет доходить до города и площадки в бухте Капсель, где проходит форум "Таврида" и, как сообщалось ранее, планируется построить стационарный комплекс.

Глава Крыма добавил, что также планируется провести в бухту Капсель водовод, который также обеспечит водой соседние населенные пункты, построить канализационно-насосную станцию.

"Также обсуждается открытие набережной [кластера "Таврида"], если не будет режим антитеррористической защиты нарушен, вопрос о том, чтобы дать возможность торговать. Это рабочие моменты, мы сейчас по ним общаемся", - отметил он.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака, сейчас в бухте Капсель строится комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод всей трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.