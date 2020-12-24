"Россети" ввели цифровые подстанции в четырех регионах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в работу цифровые подстанции в Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях. Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе онлайн-церемонии ввода объектов.

Торжественная церемония пуска прошла при участии главы ХМАО Натальи Комаровой, главы Вологодской области Олега Кувшинникова, вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого и заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина, а также руководителей компаний "Россети Тюмень", "Россети Кубань", "Россети Северо-Запад" и "Россети Ленэнерго".

Общая стоимость реализованных проектов составила около 2,2 млрд рублей Новые цифровые подстанции построены в Краснодарском крае (подстанция "Ангарская"), Вологодской ("Балатон") и Ленинградской областях ("Ясень"). Объект (подстанция "Ореховская") в ХМАО прошел глубокую модернизацию с внедрением комплекса цифровых технологий.

"Год был непростым как в экономическом, так и эмоциональном плане. В условиях пандемии и ограничительных мер все понимают ответственность и хорошо, что мы справляемся с этими трудностями. Несмотря на эти сложности, результаты у нас хорошие. <...> Надежность в электросетевом комплексе выросла на 10%, показатели продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения передачи энергии на точки поставки улучшились на 19% и 7% соответственно", - сказал Ливинский.

Он отметил, что все запланированные мероприятия инвестпрограммы выполнены в срок и в полном объеме.

"Работа по внедрению цифровых технологий продолжается, и заблаговременно взятый курс на цифровую трансформацию позволил нам спокойно пройти сложный период. У нас уже 84 цифровых объекта - это более надежные и экономичные объекты. Они позволяют нам развивать дистанционные сервисы, повысить наблюдаемость сети. В следующем году в каждом филиале распределительных компаний группы "Россети" будет по цифровому району электросетей. На текущий момент у нас их 38", - сказал глава "Россетей".

О подстанциях

Подстанция 110 кВ "Ангарская" мощностью 50 МВА стала новым центром питания Краснодара. Основная задача - повышение надежности электроснабжения северо-восточных районов с населением 320 тыс. человек и 240 социально-значимых объектов. Подстанция обеспечит подключение новых жилых домов и краевой клинической больницы. Установлено современное энергоэффективное оборудование российского производства, которое позволит существенно снизить затраты на его обслуживание и ремонт. Стоимость проекта составила 721 млн рублей.

Подстанции 35 кВ "Балатон" и 110 кВ "Ясень" совокупной мощностью 40 МВА обеспечат необходимой мощностью компрессорные станции "Бабаевская" и "Дивенская" для расширения системы газоснабжения регионов и обеспечения подачи в газопровод "Северный поток - 2". Объекты оснащены передовым оборудованием, обеспечен дистанционный контроль и управление в режиме онлайн. Инвестиции в проект составили 343 млн рублей и 580 млн рублей соответственно.

Подстанция 110 кВ "Ореховская" (ХМАО) мощностью 32 МВА имеет ключевое значение для электроснабжения предприятий нефтедобывающей отрасли Нижневартовского района ХМАО. Мощность подстанции увеличена в два раза, что повысит надежность и даст возможность подключить новых потребителей. Инвестиции в проект составили 485 млн рублей.

Все подстанции соответствуют концепции "Цифровая трансформация 2030". Основное оборудование - российского производства. Внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают наблюдаемость и дистанционный контроль работы всего оборудования. Информационный обмен переведен в "цифру". Установлены многофункциональные приборы измерений и учета, современная микропроцессорная релейная защита.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.