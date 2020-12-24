Бюджет Тверской области на 2021 год утвердили с дефицитом в 3,6%

ТАСС, 24 декабря. Депутаты Законодательного собрания Тверской области в четверг на очередном заседании в окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. После первого чтения основные параметры бюджета на следующий год не изменились, дефицит при доходах в 81,5 млрд рублей составит 3,6%, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год запланирован в объеме 81 млрд 565 млн рублей. Расходы областного бюджета на 2021 год запланированы в объеме 84 млрд 619 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.

По данным пресс-службы, основные параметры бюджета не изменились после рассмотрения законопроекта в первом чтении, дефицит в средств в 2021 году составит 3,054 млрд рублей, или 3,6%. В бюджете 2020 года с учетом внесенных в октябре изменений дефицит составляет 6,4 млрд рублей - около 7,7%, при доходах в 77,1 млрд рублей и расходах в 83,6 млрд рублей.

На 2022 год объем доходов ожидается в сумме 78,4 млрд рублей, расходы превысят 82,1 млрд рублей, дефицит - 3,6 млрд рублей. В 2023 году доходы планируются в сумме 81,6 млрд рублей, что всего на 73 млн меньше расходов. "Верхний предел государственного долга Тверской области на 2021-2023 годы определен в 23 млрд 179 млн рублей. Таким образом, Тверская область сохранит свои позиции в числе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости", - отметили в пресс-службе.

В бюджет включено финансирование 28 государственных программ, на их долю приходится 96% всех расходов. "Объем финансовых средств на выполнение в регионе мероприятий национальных проектов в 2021-2023 годах составит 43,5 млрд рублей. Финансирование адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 составит 19,7 млрд рублей, в частности, в 2021 году - более 8,1 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной сфер, дорожного хозяйства", - добавили в пресс-службе.