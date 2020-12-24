Мосбиржа в марте 2021 года запустит торги с 7 утра на валютном и срочном рынках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московская биржа расширит торги на срочном и валютном рынках - с марта 2021 года сделки можно будет совершать, начиная с 07:00, говорится на сайте торговой площадки.

Для подготовки всех систем биржи и клиентов к изменению расписания работы, на валютном рынке изменено время технического старта торговой системы. "С настоящего момента и до 30 декабря 2020 года система запускается в торговые дни со вторника по пятницу, сразу после завершения ночных процедур. С 11 января 2021 года время старта в торговые понедельники также будет изменено", - также говорится сообщении Мосбиржи.

На срочном рынке изменены окна для технологических перерывов - они будут происходить не позднее 05:50 мск. До момента запуска утренней сессии регламентным гарантированным временем доступности систем для подключения остается 08:50 мск, поэтому клиентам рекомендуется отправлять важные для работы транзакции не раньше этого времени.

Аналогичное изменение технологического расписания на фондовом рынке планируется в середине января. "Утренних торговых сессий на фондовом рынке проводиться не будет, однако время запуска будет синхронизировано с другими системами для поддержки межрыночного функционала, такого как единый пул обеспечения", - пояснили на торговой площадке.

Остальные подсистемы пока продолжат работать по текущему расписанию без изменений. Поддержка пользователей до момента запуска проекта также будет оказываться по текущему графику.