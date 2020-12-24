Почти 255 млрд руб. направили на ремонт и строительство дорог в регионах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 255 млрд руб. были выделены в 2020 году на ремонт и строительство дорог в российских регионах, говорится в сообщении Росавтодора.

"На развитие дорожной сети регионов выделены беспрецедентные средства: общий объем господдержки в текущем году составил 254,7 млрд руб., включая средства резервного фонда правительства в размере 100 млрд руб.", - отмечается в сообщении дорожного агентства.

По словам заместителя министра транспорта РФ - руководителя Росавтодора Андрея Костюка, в 2020 году будет построено и реконструировано порядка 2 тыс. км региональных дорог, а также отремонтировано, в том числе капитально, 16,5 тыс. км. "Мы двигаемся к тому, чтобы выполнить задачу по реализации дорожного нацпроекта с опережением, до 2023 г.", - подчеркнул Костюк, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В частности, по нацпроекту из 3 тыс. 585 объектов 2021 г. уже заключены контракты на 1,9 тыс. объектов - это более 53% от общего запланированного объема, указали в Росавтодоре.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 г. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.