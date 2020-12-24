ММК планирует нарастить продажи продукции на 15% в 2021 году по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группа ММК планирует нарастить консолидированные продажи на 15% в 2021 году по сравнению с текущим годом, говорится в официальном телеграм-канале компании.

"ММК планирует нарастить объем производства товарной продукции в 2021 году по сравнению с 2020-м. Этому будет способствовать рост загрузки стана 2500, а также реконструкция реверсивного стана холодной прокатки, который будет запущен в мае. Согласно планам компании, в 2021 году рост консолидированных продаж составит до 15%", - сказано в сообщении.

Капитальные затраты ММК в 2020 году снизятся до $715-720 млн по сравнению с предыдущим прогнозом компании в $730 млн. Ранее компания сообщала, что планирует капитальные затраты в 2021 году в объеме $1 млрд, в 2022-2023 гг. - на уровне $0,9 млрд.

ММК также прогнозирует падение спроса на металлопродукцию в России на 6,1% в 2020 году, но в 2021 году ждет почти полного восстановления потребления.

"Падение спроса на металлопродукцию по году в России составило порядка 6,1%, в первую очередь из-за II квартала, когда последствия пандемии коронавируса были наиболее ощутимы. В 2021 году мы ожидаем рост спроса в России на уровне 5,5-5,9%, то есть через год спрос восстановится почти полностью", - отмечает компания.

ММК отмечает рост объема государственных инвестиций в национальные проекты. В этом году за 10 месяцев уровень инвестиций со стороны государства вырос на 50%. Компания ожидает положительной динамики госинвестиций и следующем году.

О компании

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 84,26%.