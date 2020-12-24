Курс евро на Мосбирже опустился до 90 рублей впервые с 18 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 1,64% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 88,99 рубля, свидетельствуют данные площадки на 23:07 мск.

В последний раз курс евро находился ниже 90 рублей 18 декабря.

К 23:20 мск курс евро торговался на отметке 90,05 рубля (минус 1,57%). Курс доллара опускался на 1,55% - до 73,92 рубля.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 0,23% - до $51,32 за баррель. Нефть сорта WTI прибавляет 0,39% и достигает $48,31 за баррель.